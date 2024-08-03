Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda yer alan Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, bundan böyle Ankara’da yaşayan tüm Çorumluların, dernek, vakıf, federasyon gibi kimlikleri bir yana bırakmaları gerektiğini belirterek, “Kullanacağımız tek kimliğimiz Çorumluluk olmalıdır” dedi.

Alper Bilan’ın öncülüğünde Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ı ziyaret eden çeşitli STK’lara mensup Çorumlular, Kent Konseyi’nin tüm etkinliklerine katkı vermeye hazır olduklarını bildirdiler.

Toplantıya katılan Çorumlular adına birer fidan dikilerek, belgeleri Kent Konseyi Başkanı Yılmaz tarafından birer birer kendilerine verildi.

Vakıf 19 Başkanı Bilan, bu ziyaretten sonra yaptığı değerlendirmede, “Kimse kimseden üstün değil. Vatanımız bir, bayrağımız bir. Ankara’da yaşayan Çorumlular olarak dertlerimiz, taleplerimiz, beklentilerimiz de ortak. Dolayısıyla, ortak paydalarımız etrafında birleşmek zorundayız.” dedi.

Birlik ve berberlik içinde, her platformda, her kurum ve kuruluşta güçlü olunacağının altını çizen Alper Bilan, “Tüm hemşehrilerimizi kucaklayacağız, birleşerek güçleneceğiz. Bireysel çıkarları uğruna ayrımcılıktan nemalananlara fırsat vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.