Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ÇEKVA Şube Başkanı Bahattin Işık, Başkan Yardımcıları iş insanları Ahmet Özdoğan, Galip Yeşilbaş, Tapu ve Kadastro eski Genel Müdürü Davut Güney, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, Hitit Dernekler Federasyonu Meclis Başkanı Atilla Ilıman, Yargıtay Üyesi Hüseyin Şahin, emekli AYM Üyesi Recep Kömürcü, Merkez Valisi Mustafa Yaman, Vergi Müfettişi Adem Kabadayı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı İbrahim Azak, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sancak, Uğur Sarı, Ankara Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Coşkun, Emekli Korgeneral Harun Ocaklı, Çorumlular Federasyonu eski Başkanı Dursun Dağaşan, eski EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı başta olmak üzere çok sayıda Çorumlu derneğinin başkan ve yöneticileri, sanayici ile iş insanları iştirak etti.

Bahattin Işık’ın yeniden başkanlığa seçildiği kongrede Emre Efe Osmancık, İbrahim Azak ise Sungurlu ilçesini temsilen yönetime girmeyi başardı.

Buna göre Bahattin Işık’ın başkanlığındaki yeni yönetimde Başkan Yardımcıları Ahmet Özdoğan, Galip Yeşilbaş, Emre Efe, Halil İbrahim Azak, Veli Gündüz Şahin ve Nurettin Kulalı yer aldı.

Denetim Kurulu’na Adem Kabadayı ile Kadir Daşçı’nın seçildiği genel kurulda ÇEKVA Merkez Delegeliğine ise Bahattin Işık, Davut Güney, Hayri Çağır, Özgür Arduç ile Mustafa Yüceel seçildi.