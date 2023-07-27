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Balcı, “Yangınlar her yıl milyonlarca liralık maddi zarara neden oluyor. Anız yangınları, orman yangınlarına, telefon ve enerji iletim hatlarının yanmasına, yol kenarlarında duman nedeniyle sis oluşumu sonucunda çeşitli trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkileyerek söndürme çalışmaları esnasında binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor.” dedi.

Hububat hasadı sonrası artıkların ekonomik bir değer de taşımadığı düşüncesi ile anız yakmanın bir alışkanlık haline geldiğini üzülerek müşahede ettiklerini belirten Adil Rahmi Balcı, “Gelecek nesillere güzel, yeşil, temiz bir çevre bırakılması anız yakmanın toprağa zarar verdiğinin herkes tarafından bilinmesine bağlıdır. Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiği unutulmamalıdır. Çorum il genelinde havaların ısınması, hububat hasadı sonrası anızların yakılması nedeniyle her yıl yaşanan yangınlar nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir.” diye konuştu.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kayıtlarına göre 2022 yılında 181, 2023’ün ilk 7 aylık döneminde 108 anız - ot yangına müdahale ettiklerinin altını çizen Adil Rahmi Balcı, “Yakılması yasak olmasına rağmen anız yakma olayları ile çok sık karşılaşılmaktadır. Anız yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için muhtarlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir.” şeklinde konuştu.