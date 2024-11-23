Osmancık’ta sergilenen “F-104 Starfighter” tipi savaş uçağı, yol genişletme çalışmaları kapsamında yeni yerine taşındı. İlçeye 1994'te getirilerek D-100 kara yolu kenarında sergilenmeye başlanan uçak, zamanla ilçenin simgesi haline geldi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından D-100 karayolundaki genişletme çalışmaları nedeniyle taşınmasına karar verilen savaş uçağının yeni yerine alınması için Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce çalışma yapıldı.

Vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınan uçak, yaklaşık 15 metre ilerideki alana yerleştirildi. Uçağın çevresinde düzenleme yapılacağı bildirildi.

Editör: AA AJANS