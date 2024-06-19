Konya'ya gelen Selçuklu askerlerinin şehit edildiği ve Anadolu Türklüğü'ne ait ilk şehitlik özelliği taşıyan Cennet Çukuru adı verilen yer, büyük boyutlardaki mezar taşları ile dikkat çekiyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan ve Konya'nın en büyük mezarlığı olma özelliğini taşıyan Musalla Mezarlığı içerisinde Cennet Çukuru adı verilen bir yer bulunuyor. Cennet Çukuru, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya giren Selçuklu askerlerinden öncü birlik olarak Konya'ya gelen ve o dönem şehirde bulunan Bizans askerleri tarafından esir alınarak şehit edildiği alan olarak rivayet ediliyor. Konya, sonraki yıllarda Selçuklular tarafından fethedildiğinde bu alan şehitlik olarak nitelendiriliyor ve büyük boyutlarda Sille taşlarından şehitler için mezar taşları dikiliyor. Günümüze kadar ulaşan bu mezar taşlarındaki yazılar mezarlığa gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Konya'da yaşayan çoğu vatandaşın bilmediği bu yerde 1989'da belediyenin aldığı kararla yeni cenazelerin defni yasaklandı ve alan çitlerle çevrildi.

Cennet Çukuru'nun girişinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen bilgilendirme levhasında, “Kabristanın en eski yeri olarak bilinen 410 nolu ada, Cennet Çukuru olarak adlandırılan yerdir. Buranın kenarında eski bir kör kuyu vardır. Uzun yıllar Konyalıların bu kuyudan aldıkları su ile zemzem aşıladıkları rivayet edilir. İç Anadolu Türklüğü'ne ait ilk toplu mezar şehitliğinin burası olduğu söylenilir. Sultan Alparslan'ın Anadolu fethi öncesinde buralara gönderdiği öncü birliklerin Bizanslılar tarafından şehit edilerek atıldığı yerdir” ifadeleri yer alıyor.

Konya Feritpaşa Mahallesi'nde 16 yıldır muhtarlık yapan emekli Almanca öğretmeni Yaşar Barışık, “Anadolu'nun ilk şehitliği olarak tabir edilen bir mekandayız. Buranın ismi Cennet Çukuru. Neden Cennet Çukur denilmiş? 1071 yılında Sultan Alparslan, Muş-Malazgirt'ten Anadolu'ya girdiğinde o yıllar Konya'da bulunan Bizanslılara 187 Selçuklu Alperen askerini gönderir. Ancak daha önce Konya'ya öncü kuvvetler gelmiştir. Gelen 187 Selçuklu Alperen askerlerini burada bulunan dönemin Bizans askerleri hiçbir sorgu yapmadan ellerini ve ayaklarını domuz bağı şeklinde bağlayarak o dönem de buraların bataklık olduğu için diri diri bataklığa gömerler. Geri kalan askerleri ise büyük bir çukur açarak yakarak şehit ederler” dedi.

Muhtar Yaşar Barışık, Musalla Mezarlığının Konya'nın en eski mezarlıklarından biri olduğunu ifade ederek, “Bugün Musalla Mezarlığı dediğimiz alan 1071 yıllarında bataklıktı. 1989 yılına kadar bu alana defin oluyordu. Belediyemiz koruma altına alarak defin yasağı kararı aldı. Şu anda da zaten Musalla Mezarlığında defin yasağı var” şeklinde konuştu.

Cennet Çukuru hakkında detaylı bilgiler veren muhtar Barışık, “Buraya gelip ziyaret ettiğiniz zaman tüyleriniz diken diken olur. Şehitlerimizin ruhlarını sanki yaşarsınız. Cennet Çukuru dediğimiz zaman burada bulunan bir kuyu vardır. Bu su kuyusunun özelliği ne diye sorarsanız, su kuyumuz, 1987 yılına kadar Türkiye'den hacca veya umreye giden insanlarımız 4-5 litreden fazla zemzem getiremezlerdi. Bu kuyudan su alırlar, getirdikleri 4-5 litre zemzemi bu sular ile karıştırıp gelen misafirlerine ikram ederlerdi” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS