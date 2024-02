Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç, beraberinde İl Başkanı Nuri Kuşçu, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Karslı ve Gençlik Kolları üyelerinin katılımı ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

YRP Çorum Belediye Başkanı Adayı Av. Yaşar Anaç, Milli Görüş’ün lideri merhum Necmettin Erbakan’ın ağır sanayi konusunda ülkemizde gerçekleştirdiği hamlelerin bir benzerini de Çorum yerelinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yaşar Anaç, Çorum için ağır sanayi odaklı kalkınma hamlesi projesinden söz etti.

Yaşar Anaç, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk’ü de ziyaret ederek bazı projelerini anlattı.

“ÇORUM YENİDEN MİLLİ GÖRÜŞ

BELEDİYECİLİĞİNE KAVUŞACAK”

Hem sermayelerini, hem de ömürlerini ortaya koyan iş insanlarının toplum için çok kıymetli olduğunu ifade eden Anaç, “İş insanlarının bizim için çok kıymetlidir. Hem sermayelerini hem de ömürlerini ortaya koyarak memlekete hizmet etmektedirler. Faize dayalı kazanç yerine bir taraftan katma değer üreterek Çorum ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlanmakta, bir taraftan da bir çok insana iş imkanı sağlanmaktadırlar. 31 Mart sonrası Çorum'u milli görüş belediyeciliği ile buluşturduğumuzda ne rantçı, ne heykelci, ne de örgütçü bir belediyecilik anlayışıyla değil, ahlaklı belediyeciliğin gereği her zaman iş insanımızın yanında ve yakınında olacağız” dedi.

“AĞIR SANAYİ ODAKLI

ÇORUM PROJEMİZ VAR”

MÜSİAD'ın kuruluşunda Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan’ın çok etkin bir rol aldığını hatırlatan Av. Yaşar Anaç, “Ben de MÜSİAD Çorum Şube kurucularından birisiyim. Biz de Milli Görüş Liderimiz Erbakan Hocamız gibi üretime dayalı özellikle ağır sanayi odaklı Türkiye ve Çorum hayalimiz vardır. Her alanda milli ve manevi kalkınmanın gerçekleştirilmesi için de Çorum Belediye Başkanı olduğumuzda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İş insanlarımızın yer aldığı her iki kuruluş, başkanlarının sıcak, samimi ilgi ve alakaları sebebi ile kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



STK ZİYARETLERİ

Yaşar Anaç ve beraberindeki heyet Ensar Vakfı, Kızılay Çorum Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti, ÇorimDer, Önder, Semerkand Gönülleri Derneği, Ulukavak Yaşatma ve Dayanışma Derneği, Gülabibey Sosyal Yardımlaşma Derneği, Dermander, Süheybi Rumi Kültür Eğitim Derneği, Hayrat İyilik Kapısı ve Çağrı Vakfı ile Türkiye Emekliler Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Çorum Muharip Gaziler Derneği, Çorum Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Suheybi Rumi Kültür Eğitim Derneği’ne de ziyarette bulundu. Heyet ayrıca Hilal Blok Tuğla ile bazı sanayi kuruluşlarına da nezaket ziyareti yaptı.

Ziyarette sivil toplum kuruluşlarının milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesinde çok büyük emekleri ve katkıları bulunduğunu anlatan Anaç: “Her türlü fedakarlık gerektiren, bu hizmetleri ifa eden sivil toplum kuruluşu başkan ve üyelerinden Allah Razı Olsun. Belediye Başkanı seçildiğimizde sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte insanımızın, gençlerimizin milli bir şuur ile yetişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bizleri yakın ilgi alaka ile karşılayan ve ağırlayan tüm STK’lara teşekkür ediyorum” diye konuştu.