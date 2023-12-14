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Gazze’de insanlık suçu yaşandığını ve bunun sorumlularından birinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu savunan 77 yaşındaki Selahattin Özdemir, suç duyurusunda bulundu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Özdemir, Amerika’nın bir avuç Filistin halkı üzerine İsrail’le birlikte ateş yağdırdığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bütün peygamberlerin kitapları inkar edilerek insanlar bombalanıyor. Amerika insan haklarını tanımıyor. Dünyayı insan haklarını korumaya davet ediyorum.”