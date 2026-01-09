Arca Çorum FK, bu akşam ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olacağı Amed Sportif Faaliyetler’le tarihinde 9.kez karşı karşıya gelecek.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler bugüne kadar 5’i 2.Lig’de, 3’ü 1.Lig’de olmak üzere 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 3’er galibiyet alırken, 2 müsabaka berabere bitti. Arca Çorum FK bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İki takım 8 maçın 4’ünü Çorum’da, 4’ünü Diyarbakır’da oynarken, Diyarbakır’daki karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 yenilgi alan Arca Çorum FK hanesine 6 puan yazdırdı. Çorum ekibi, bu maçlarda attığı 6 gole karşılık 5 gol yedi.

Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı Arca Çorum FK 2-0 kazandı.