Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de beklenildiği gibi teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Sezona yüksek bütçeli bir kadro ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Diyarbakır temsilcisi, gerek oynadığı futbol gerekse aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemezken, haftalardır hedef tahtasında olan ve taraftarların sık sık istifaya çağırdığı teknik direktör Ersun Yanal, Aziz Elaldı başkanlığındaki yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasından sonra görevi bıraktığını açıkladı.

Amed, Erzun Yanal nezaretinde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 13 puan toplarken, 10 gol atıp kalesinde 10 gol gördü.