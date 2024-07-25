Hasta ve refakatçısını hastaneye götüren Mahmut K. idaresindeki 19 EP 542 plakalı ambulans ile Hüseyin Ö.'nün kullandığı 19 ER950 plakalı otomobil gece saatlerinde Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte sağlık personeli Taha Can S., Hediye Ş. ile Fatma T. ve Altın D. yaralandı

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK