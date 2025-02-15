Ali G. idaresindeki 42 CBC 57 plakalı otomobil ile Serkan Z.’nin kullandığı 19 ACB 406 plakalı ambulans Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi’nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobilin kopan kapısı ambulansın ön tarafına saplanırken, araçlar çekici marifeti ile yoldan kaldırıldı.   

Seyir halindeki minibüs yandı Seyir halindeki minibüs yandı

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK