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ÇORUM (AA) - Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin cenazesi, memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Tahtakılıç'ın cenazesi, kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyüne getirildi.

Tahtakılıç'ın cenazesi, dayısı Ahmet Ukan'ın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kazada yaralanan anne Hamide Tahtakılıç, hastanedeki tedavisinin devam etmesi nedeniyle cenaze namazına katılamadı.

Cenazeye Cezayir'de işçi olarak çalışan baba Veli Tahtakılıç ile yakınlarının yanı sıra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de katıldı.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi Çelebi'nin cenazesi de kara yoluyla getirildiği Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Pancarlık köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Aynı kazada yaralanan babası Harun Çelebi, cenaze namazına katılamazken, köydeki evinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de katıldı.

İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Ö'nün kullandığı 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi (18) yaşamını yitirmişti. Yaralanan 35 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.