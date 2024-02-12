Çorum'un Oğuzlar ilçesi Derinöz köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Muğla'da ikamet eden, Ali Tufan'ın kızı Emel Tufan, bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi görüyordu.

Genç kadın, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Genç yaşta hastalığa yenik düşen Emel Tufan'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından Oğuzlar'ın Derinöz köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi