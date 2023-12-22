Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibinin görme engellilerin sosyal hayata katılımına zemin hazırlayan sosyal belediyecilikte ülkeye örnek olduğunu belirten Altınokta Körler Derneği Başkanı Kabakçı, kentte kaldırımların genişliği, büyük ölçüde yol izninin bulunması ve yenilenmesi, sosyal tesisler, ihtiyaç sahibi üyelere destekler ve Çorumlu Obası etkinliklerine dikkat çekti.

Şaban Kabakçı, “Yaklaşık 5 yıllık döneminde bizlerin her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşkın Bey ve çalışma ekibine teşekkür ederiz. Gelecek dönemde de sosyal belediyecilikte ülkemize örnek olacağına inanıyor ve güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın da, “Gözüyle olmasa da gönlüyle gören güzel yürekli kardeşlerime kadirşinaslık ve vefaları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde yanıt verdi.