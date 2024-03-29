Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından yeni bir rekor kırmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı artırımı kararı sonrası ise kısa süreli düşüş yaşayan altın fiyatları yeniden zirve bir seviyeye yükseldi.

ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 320 liradan yaparken; 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 793 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 802 TL'den işlem görüyor.

ÇORUM'DA BUGÜN ALTIN FİYATLARI ŞÖYLE;

Gram altın alış: 2 bin 413

Gram altın satış: 2 bin 463

Çeyrek altın alış: 3 bin 903

Çeyrek altın satış: 4 bin 23

Yarım altın alış: 7 bin 739

Yarım altın satış: 8 bin 69