ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle artan güvenli liman talebi, anlaşma sonrası düştü. Bununla beraber altın fiyatları yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek düşüş kaydetti. Ons altın 3.200 dolar sınırına kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 4000 TL psikolojik bandının altını test etti.

ABD VE ÇİN ARASINDA 90 GÜN ATEŞKES

ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 olan gümrük vergisini yüzde 30'a; Çin ABD'ye uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a indirdi. İndirimlerin 90 gün geçerli olacağını bildirildi.

İSLAM MEMİŞ: İYİ HABER AKIŞLARININ GELDİĞİ BİR HAFTAYA BAŞLIYORUZ

Yeni haftaya girerken piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

Yoğun ama güzel bir hafta bizi bekliyor. Bu hafta yurtiçi ve küresel piyasalar için oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor. Ama genel bir trende baktığımızda ise yine iyi haber akışlarının geldiği bir haftaya başlıyoruz.

Malum; Amerika Çin arasında ticaret savaşlarına ilişkin görüşmeler vardı. Bu görüşmelerin olumlu geçtiği açıklandı. Rusya Ukrayna tarafında jeopolitik gerilimleri tırmandıran gelişmeler yaşanıyordu. Amerika devreye girdi ve Putin barış görüşmelerinin İstanbul’da yapılmasıyla alakalı bir teklifte bulundu.

Perşembe günü Putin ve Zelenski İstanbul’da sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir araya gelecekler. Trump ve sayın Cumhurbaşkanımız daha önce telefonda bir görüşme yapmıştı. Bu açıklamalarda da barış görüşmelerinin Türkiye’de yapılacağını ve Türkiye’nin arabuluculuk görevi göreceği açıklanmıştı. Bu tarafta da jeopolitik gerilimi azaltan hadiseler yaşandı.

Yine hafta sonu Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan savaş, ateşkes anlaşmasıyla sonlandı. PKK kendini fesh ettiğini açıkladı. Dolayısıyla borsaya da pozitif yönde yansıdı. Bütün haber akışları jeopolitik gerilimleri azaltan, iyimser bir haftaya başladığımızı ve bütün haber akışlarının da bu hafta sonu geldiğini gözlemliyoruz.

"BENCE GÜMÜŞ DAHA CAZİBELİ"

Altın fiyatları çok merak ediliyordu. Bu kadar jeopolitik gerilimleri fiyatlayan ve yılın 4,5 aylık sürecinde agrasif ve sağlıksız bir şekilde yükselen altın fiyatları vardı. Biz de altın tarafına mesafeli olduk. İlk çeyrekte gümüş toplamaya devam ettik. Gümüşün her zaman daha cazip olduğunu söyledim. Uzun vadeli yatırımcılar işte bu dönemi bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Sürekli herkes altını konuşurken, biz gümüş toplamaya devam ettik ve etmeyi de sürdüreceğiz.

"ONS ALTIN GERİ ÇEKİLDİ"

Ons altın 3255 dolar seviyesinde. Burada yaklaşık 80 dolar civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Çok hızlı bir düşüş değil. Kısmen bir teknik düzeltme var ama bizim beklediğimiz seviyeler değil. Heyecanlanmıyoruz. 3.150-3.090 dolar seviyeleri var aşağıda. Daha sonra da bizim alım yapacağımız seviyeler 3.000 dolar seviyesinin altında. İlk kez alacaklar için bu seviyeyi beklemeye devam ediyoruz.

"ALTIN TARAFINDA BEKLEDİĞİMİZ SEVİYELER GELİNCE KADEMELİ ALIM UYGUN"

Özellikle 3.500 dolar seviyesini test edince gönül rahatlığıyla herkesin altın tarafından çıkış yapacağını ifade etmiştim. Yine aynı düşüncem geçerliliğini koruyor. Altın tarafından uzak durmaya devam ediyoruz. Ons altın tarafında o beklediğimiz seviyeler gelince kademeli alım yapmaya devam edeceğiz. Şu an da kısmen de olsa bizim paramızla pahalı.

GRAM ALTIN İÇİN HANGİ SEVİYELER 'ALIM FIRSATI' VERİYOR?

Gram altın tarafında 4.210 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Şu anda 4.120 lira seviyesinde. Yine bizim paramızla 4.000 lira seviyesinin üzeri pahalı olduğu için gram altın tarafında beklemeye devam edeceğiz. Alım seviyeleri geldiği zaman ne zamanki 4.000 lira seviyesi altına sarkacak o zaman kademeli alıma başlayacağız. Bu sefer de 3.800-3.950 bant aralığından kademeli alım yapmayı planlıyoruz.

"SABIRLI OLAN KAZANIR"

İlk alacaklar için altın tarafında sabırla beklemeye devam ediyoruz. Elinde altın bulunduranlar yine bulundurmaya devam etmeli. Yılın ikinci yarısında bu yükselişler devam edecek. Ama önce bizim beklediğimiz o seviyelerin gerçekleşmesi lazım. Sürekli ilk kez altın alacaklara acele etmeyin diye aylarca yalvardım. Bu kusursuz fırtınanın getirmiş olduğu coşku ve sağlıksız yükselişle birlikte herkes heyecan yaptı ama heyecana gerek yok. Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması hala devam ediyor. Sabırla bekleyen yatırımcı her şeyde tek tek kazanmaya devam ediyor. Önemli olan kurallar şu. Sabırlı olacaksın. İkinci olarak da alım ve satım noktasında kendine teknik bir alan belirleyeceksin.



PİYASALARDA HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Bu hafta özellikle Amerika’da enflasyon verisi var. Her ayın ikinci haftasında çok önemli. Salı ve perşembe günü küresel piyasalar için oldukça önemli bir gün. Cuma günü de Türkiye’nin kredi görünüm notuyla alakalı bir açıklama gelecek. Bunlar önemli veriler. Bu veri açıklandıktan sonra piyasalarda yeni bir yol haritası ve trend belirleyeceğiz.

NOT: Sayfada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez..



