Yurt içinde bugün veri gündemini sakin ilerliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda bulunuyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 493 liradan yaparken; 20 Nisan Cumartesi günü 2 bin 498 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 990 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın ne kadar?
Alış: 2.498,93
Satış: 2.499,53
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.391,14
Satış: 2.392,72
Çeyrek altın ne kadar?
Alış: 3.998,29
Satış: 4.086,73
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
Yarım altın ne kadar?
Alış: 7.971,59
Satış: 8.173,46
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
ATA altın fiyatı
Alış: 17.246,67
Satış: 17.686,69
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.396,45
Satış: 1.840,23
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.364,74
Satış: 2.514,57