üresel piyasalarda geçen hafta teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarının ardından oynaklığın arttığı görülürken gelecek hafta gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Geçen hafta ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı etkileri dünya geneline yayılırken açıklanan büyüme verilerinin ardından ülkede güçlenen "yumuşak iniş" beklentisi ise kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı oldu. Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 29 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gram altın pazar günü 2 bin 528 liradan kapanış yaparken; 29 Temmuz Pazartesi günü de 2 bin 539 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 44 liradan, 4 bin 63 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.539,57

Satış: 2.539,89

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.393,13

Satış: 2.393,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.063,31

Satış: 4.152,71

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 16.253,23

Satış: 16.560,05

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.101,22

Satış: 8.305,42

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 16.253,23

Satış: 16.560,05

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.950,01

Satış: 17.372,91

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.380,79

Satış: 1.813,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.339,28

Satış: 2.476,18