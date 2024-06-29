Altın fiyatları hafta sonu alış satış yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzun vadede yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Haziran ayının ilk gününe göre gram altının 53,45 TL artarak yüzde 2,22 değer kazandığı biliniyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.449,68

Satış: 2.450,33

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.326,29

Satış: 2.327,23

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 iradan yaparken; 29 Haziran Cumartesi günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 449 TL'den işlem görüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,596.54 liradan 2,464.41 liraya yükselerek değer yüzde 54,36 değer kazancı yaşadı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.919,49

Satış: 4.006,28

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.677,98

Satış: 15.997,13

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.814,49

Satış: 8.012,57

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.694,37

Satış: 15.991,26

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.382,12

Satış: 16.800,65

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.323,13

Satış: 1.748,06

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.245,59

Satış: 2.379,86