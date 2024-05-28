Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, altın fiyatları güne yükselişle başladı ancak öğle saatlerinde tekrar düşüşe geçti. Salı günü gram altın 2 bin 423 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 877 liradan işlem görüyor. İşte, 28 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!

Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günün devamında 2 bin 423 liraya geriledi. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken şu anda 3 bin 877 liraya düştü.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.423,55

Satış: 2.423,84

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.340,86

Satış: 2.361,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.877,67

Satış: 3.962,97

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.510,69

Satış: 15.803,40

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.731,11

Satış: 7.925,94

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.510,69

Satış: 15.803,40

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.159,15

Satış: 16.566,93