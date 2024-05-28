Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, altın fiyatları güne yükselişle başladı ancak öğle saatlerinde tekrar düşüşe geçti. Salı günü gram altın 2 bin 423 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 877 liradan işlem görüyor. İşte, 28 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!
Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günün devamında 2 bin 423 liraya geriledi. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken şu anda 3 bin 877 liraya düştü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.423,55
Satış: 2.423,84
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.340,86
Satış: 2.361,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.877,67
Satış: 3.962,97
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.510,69
Satış: 15.803,40
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.731,11
Satış: 7.925,94
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.510,69
Satış: 15.803,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.159,15
Satış: 16.566,93