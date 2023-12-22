ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş nedeniyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam 1986 dolar olan altının ons fiyatı bu sabaha 2 bin 48 dolardan başladı.

Gram altın fiyatı 1994 lirayla rekor kırdı. Kuyumcularda çeyrek altın 3 bin 256 liradan, tam altın 12 bin 971 liradan satılıyor.

Dün akşam gram altın 1991 liradan, çeyrek altın 3 bin 253 liradan, tam altın 12 bin 955 liradan günü tamamlamıştı.

Merkez Bankası'nın dün faizi 2,5 puanlık artışla yüzde 42,5'e çıkarmasına rağmen döviz kurları da yükselmeye devam ediyor. Dolar güne 29,20, euro 32,17, sterlin 37,17 liradan başladı.

Dün dolar 29,16, euro 32,17, sterlin 37,09 liradan piyasa kapanışı yapmıştı.

En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin ise 43 bin 661 dolardan 43 bin 954 dolara yükseldi.