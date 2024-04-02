Geçtiğimiz hafta 2 bin 300 lira seviyesini aşan ve rekor seviyelere yükselen gram altın fiyatı bugün 2 bin 342 liradan alıcı buluyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 335 liradan yaparken; 2 Mart Salı günü 2 bin 342 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 817 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 829 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.342,13

Satış: 2.342,48

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.253,61

Satış: 2.253,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.747,40

Satış: 3.829,95

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.989,61

Satış: 15.272,97

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.471,39

Satış: 7.659,91

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.989,61

Satış: 15.272,97

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 15.922,98

Satış: 16.370,61

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.300,49

Satış: 1.732,72