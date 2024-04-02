Geçtiğimiz hafta 2 bin 300 lira seviyesini aşan ve rekor seviyelere yükselen gram altın fiyatı bugün 2 bin 342 liradan alıcı buluyor. İşte, 2 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 335 liradan yaparken; 2 Mart Salı günü 2 bin 342 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 817 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 829 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.342,13
Satış: 2.342,48
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.253,61
Satış: 2.253,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.747,40
Satış: 3.829,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.989,61
Satış: 15.272,97
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.471,39
Satış: 7.659,91
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.989,61
Satış: 15.272,97
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.922,98
Satış: 16.370,61
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.300,49
Satış: 1.732,72