Gülabibey, Üçtutlar, Çöplü, Çepni, Akkent, Buhara, Kunduzhan, Kale, Yavruturna, Bahçelievler, Bayatgediği Mahallesi muhtarlarının katılım sağladığı etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Şaban Kabakcı, mahallerde evlerine kapanmış başta görme engelliler olmak üzere engellilerin tespiti, eğitimi, sosyal hayata katılımları noktasında muhtarlarla iş birliği içerisinde hareket etmek istediklerini ifade etti. Mahallelerde yaşamlarını sürdüren engellilerin toplumda diğer fertlerle eşit şart ve imkânlarda hayatlarını sürdürebilmesi için tespit edilmesinde en büyük destek ve farkındalığın muhtarlarda olduğunu kaydeden Kabakcı, iş birliği ile engeline küsüp evinde kapalı kalmayan bir Çorum imar etmek istediklerini söyledi.

Kabakcı, muhtarlarla bir araya gelmelerinde ev sahipliği yapan ve desteklerinden dolayı Büyük Otel sahibi ve Tuzcular AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuzcu'ya da teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR