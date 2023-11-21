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Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü genel kurulda Murat Pervane başkanlığında yeni bir yönetim göreve gelirken, Fransız teknik direktör Djilali Bahloul, yönetime istifasını sundu. Yönetim kurulu yaptığı değerlendirme sonucu Djilali Bahloul’un istifasını kabul etti.

LİGDE 4’TE “0” ÇEKTİ

Djilali Bahloul, Altay’ın başında 5 lig maçına çıkarken, siyah-beyazlı takım bu maçlarda Gençlerbirliği’ne 3-0, Sakaryaspor’a 2-1, Bandırmaspor’a 2-0, Eyüpspor’a ise 7-1 yenildi.

Cezayir asıllı Fransız teknik adam, Altay’ın başında bir de Türkiye Kupası maçına çıktı. İzmir ekibi, Bahloul nezaretinde, İzmir temsilcisi Aliağa Futbol A.Ş.’yi 7-1 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

Sezona teknik direktör Tuna Üzümcü nezaretinde başlayan Altay’da Djilali Bahloul’un istifa etmesiyle ikinci kez teknik direktör değişikliğine gidilmiş oldu.