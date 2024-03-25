Ahlatcı Çorum FK'nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde 30 ve 31.haftanın maç programı açıklandı.

ALTAY MAÇI

13 NİSAN'DA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 30.hafta maçları 12-15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 13 Nisan Cumartesi günü İzmir deplasmanında Altay'la karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

ADANA MAÇI

21 NİSAN'DA

Ligde 31.hafta maçları ise 19-22 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 21 Nisan Pazar günü, Adanaspor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK, 28.hafta maçında, 2 Nisan Salı günü Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda, 29.hafta maçında ise 7 Nisan Pazar günü, sahasında Kocaelispor'la karşılaşacak.



Editör: RIFAT KARA