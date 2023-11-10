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Alperen Ocakları üyeleri kefene sarılmış bebek mankenleri, üzerine kırmızı boya dökerek mağaza ününe bıraktı.“İsrail’in yaptığı katliamın yanında kim duruyorsa, bilsin ki bizler topyekün hepsinin düşmanıyız”Protesto sırasında açıklama yapan Çorum Alperen Ocakları Başkanı İnan Aktaş, “İsrail’e destek veren Migros’un, arsızca, yüzsüzce Çorum’a yeni mağazalar açıyor olması, bizim için basit bir ticari faaliyet değil, gözümüze baka baka bizden aldıklarıyla İsrail’e daha çok katkı verme amacından başka bir şey değildir” dedi.



Aktaş konuşmasında; “Filistin’de kardeşlerimizi hunharca katleden, hatta katliamdan öte soykırım yapan İsrail’e alenen destek veren Migros’u lanetliyor, Migros’un Çorum’a gelmesine kol kanat geren kim varsa onları da kınıyoruz.

Bugün buraya getirdiğimiz kanlı kefenlerde, Filistin’de öldürülen bebeklerin cenazeleri vardır. Bu bebeklerin kanı, katil İsrail’in eliyle birlikte onların bu vahşetine destek olan herkesin eline bulaşmıştır.

Bu katliamın katili sizlersiniz, bu bebeklerin kanı sizin ellerinizdedir. Bizler Çorum’da katil istemiyoruz. Filistin’de yaşanan acıyı yüreğinde hisseden kim varsa, katillere bizim paralarımızla mermi taşıyanların yanında olmamaya, alışveriş yapmamaya davet ediyoruz.

“OKÇULAR TEPESİNİ BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ”

Biz sizler gibi katil değiliz, katil sever hiç değiliz. Sizlerin tescilli katilliğinize de azla sessiz kalmayacağız.

Müslümanların izzetini korumak için canının ortaya koyan Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve biz de Çorum’daki Okçular Tepesi’ni hiçbir zaman boş bırakmayacağız.

İsrail’e destek veren her kim varsa, bilsin ki bizim intikam listemizdedir. Korkmayın biz sizin gibi katil değiliz, silah çekip vurmayız, bomba atıp öldürmeyiz. Fakat bu haklı davamızdan asla vazgeçmeden, bu memleketi size dar etmeyi de biliriz. Hukuktan doğan her türlü hakkımızı kullanarak, karşınızda duracağız, eylemlerimiz devam edecek.

ALPEREN OCAKLARI’NDAN ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY’A DESTEK

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Sayı’ın Avrupa konserleri için sponsor olan Migros, sırf İsrail’i eleştirdiği twetleri nedeniyle Fazıl Say’a olan sponsorluğunu iptal etti ve bunu da gerekçe olarak açıkça ifade etti.

Siz, bu kadar katil sevici olacaksınız, İsrail’in yaptığı tüm katliamların arkasında duracaksınız ve sonra da çıkıp bu müslüman memleketinde gözümüzün içine baka baka hiçbir şey olmamış gibi mağaza açacaksınız. Öyle yağma yok.

Kim ne yapıyorsa, karşılığını görmeye kendini hazırlasın. Bizler Alperen gençliği olarak tüm Çorumluları katil destekçilerinin karşısında amasız ve fakatsız durmaya davet ediyoruz. Hazreti İbrahim’i ateşine su taşıyan karınca gibi safımızı Hak’tan yana koyacağız” ifadelerini kullandı.