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Osmancık’ta ikamet eden Dörtçelik ve Osyap firma sahiplerinden Recep, Eyüp ve Mustafa Çelik’in kardeşleri olan işadamı Alparslan Çelik, Kastamonu’da geçirmiş olduğu bir iş kazası sonucu vefat etti.



Alınan bilgiye göre Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir işyerinin restorasyon ve onarım işlerini yapan işadamı Alparslan Çelik, çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Alparslan Çelik, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Alparslan Çelik kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.