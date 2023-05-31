Almanya’daki ticaret ve yatırım fırsatlarının tanıtılacağı seminer, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Çorum OSB Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Çorum Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, NRW.Global Business - Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı tarafından organize edildi.

Bir pazar ve ticaret bölgesi olarak, Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen, Dortmund şehirlerinin de içinde bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin tanıtılacağı program, 14.00-16.00 saatleri arasında Çorum TSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.