Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde dün Kadeş Barış Meydanı’nda halka hitap etti.

İsrail'in Gazze'de on binlerce sivili katletmesi ve saldırıların devam ederken, Türkiye’nin İsrail’le ticaretini sürdürdüğü iddiaları büyük tepkilere neden oluyor.

Bunlardan bir yenisi de Çorum mitinginde yaşandı.

"Allah'tan kork ticareti bitir" pankartı açan vatandaş alandan uzaklaştırıldı.

Polisler tarafından çok kısa sürede müdahale edilerek pankartı indirilen vatandaş, uyarılarak miting alanı dışına çıkarıldı.

Daha önce farklı şehirlerde "İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" pankartları açılmış ve eylemi gerçekleştirenler gözaltına alınmıştı.