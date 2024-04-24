Alınan bilgiye göre Volkan Ç. (29) idaresindeki 16 CDB 89 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi İnönü Caddesi’nde Irak uyruklu Sarhan Al-Isawı’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüler ile birlikte elektrikli motosiklette bulunan İbrahim Al-Isawı (12) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Volkan Ç.’nin 250 promil alkollü olduğu öğrenildi.