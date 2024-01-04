Çorum’da bir kişi evinde alkol aldığı esnada balkondan düşerek yaralandı.
Olay Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İbrahim Ö.(67), Turan Mahallesi 3. Cadde’de bulunan evinin balkonunda alkol aldığı esnada dengesini kaybederek aşağı düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İbrahim Ö. acil servis kırmızı gözlemde tedavi altına alındı.