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Gazeteniz ÇORUM HABER, hemşehrimiz Emine Taş Duran’ın başkanı olduğu For Children Smile Derneği’nin deprem bölgesi ile ilgili yardım faaliyetlerini, 19 Temmuz 2023 günlü sayısında “İnsanlık ölmemiş! İsviçre’de topladılar, depremzede çocuklara 500 bisiklet dağıtacaklar” başlığıyla vermişti.

27 Temmuz 2023 tarihinde ise, Vali Mustafa Çiftçi’nin bu dernek tarafından temin edilen 200 bisikleti Afşin’de depremzede çocuklara dağıtması ile ilgili haber, “İsviçre’den gelen sevinç” başlığıyla duyurulmuştu.

Önceki gün, Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle de, çoğu yetim Çorumlu 200 çocuğa bisiklet armağan edildi. Bu törende For Children Smile Derneği Başkanı Emine Taş Duran ile çocukları ve ailelerini, Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yalnız bırakmadı.

Törende konuşan Emine Taş Duran, derneklerinin 5 anne tarafından İsviçre’de kurulduğunu ve dünyanın farklı mazlum coğrafyalarında okullar, rehabilitasyon klinikleri yaptırdıklarını, özellikle yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerinin de içini yaktığını aktaran Duran, “O gün bugündür yardımlarımız durmaksızın devam etmekte. Bugün de bir nebze de olsa çocuklarımızı gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de “Hani bir söz vardır ya, yetim gülerse dünya güler diye, biz de çocukları güldürmeyi Valilik ve Belediye olarak çok önemsiyoruz. Bugün çocukların yüzünde bir gülümseme oluşturabilirsek ne mutlu bize.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise “Ne güzel bir milletimiz var” diyerek şunları kaydetti: “Dünyanın neresinde olursa olsun, güzellik olsun, iyilik olsun, hayır olsun, insanların yüzü gülsün en çok da çocukların yüzü gülsün diye ta İsviçrelerde dernek kurmuşlar, şu an Afganistan’da çocukların yüzünü güldürüyorlar. Deprem bölgesinde çocukların yüzlerini güldürüyorlar. Ve Dünyanın merkezi Çorum’a da çocukların yüzlerini güldürmeye gelmişler kendilerine yürekten teşekkür ediyorum.”