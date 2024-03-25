Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, parti yetkilileri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Cumartesi Pazarında satış yapan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Ahmet Ertekin, mevcut düzenden üreticinin de, tüketicinin de memnun olmadığına şahit oldu.

Sorun ve taleplerini dinleyen ve bu arada projelerinden bahseden Ertekin, bir dokundu, bin ah işitti.

Ertekin, “üreticiler maliyeti kurtaramamaktan, giderlerin yüksekliğinden, satış yapamamaktan ve işsizlikten bahsediyor. Vatandaşımız ise alım gücünün olmadığından, fiyatların pahalılığından dert yanıyor. Kimse memnun değil. Gelin İYİ Parti kadrolarına destek verin, bu düzeni, bu kötü gidişatı birlikte değiştirelim” dedi.

Ertekin, belediye başkanı seçilmesi halinde emekli, dul ve yetim, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçireceği sosyal destekler ve konut projelerinden de bahsetti.

Ertekin, “Anaokulu ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerimizin yemek ihtiyacı belediyemizce karşılanacak. İlköğretim, ortaöğretim, üniversite sınavları için kurs ve etüt merkezleri kurulacak. Dar gelirli vatandaşlarımızın çocukları bu kurslardan ücretsiz yararlanacak” dedi.

Ertekin, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın desteğini talep etti.

İYİ Parti heyeti, ziyaretleri sırasında yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ