Şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerinin yanısıra toplumsal konulara ve ihtiyaç sahiplerinden gelen taleplere de duyarsız kalmayan Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mert, kas erimesi rahatsızlığı bulunan Alihan Öztürk’ün kendisinden akülü araç talebini yerine getirdi.

Dernek Başkanı Mert’in yaptığı girişimler neticesinde Alihan Öztürk için akülü araç teminini sağladı. Adem Mert, Alihan Öztürk’ü evinde ziyaret ederek, temin edilen akülü aracı teslim etti. Mert, Alihan’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, her zaman ve her konuda yanlarında olduklarını da belirtti.

Öztürk ailesi ise Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mert ve çocuklarının isteğinin yerine getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)