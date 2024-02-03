İlimiz Oğuzlar İlçesi’nde 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Ali Uyanık; “Tasarım, plan ve malzemelerini hazırladığımız projelerin akamete uğratılması, ilçemizin günbegün kan kaybetmesi, tüm halkımızı olduğu gibi, beni de çok derinden yaralamıştır” diyerek bağımsız belediye başkan adayı olduğunu kamuoyuna duyurdu.

İki dönem başkanlığı döneminde ilçeye yapılanları ve kendi dönemi sonrası yapılmayan hizmetleri özetleyerek adaylığını duyuran Ali Uyanık, önümüzde ki günlerde de basın açıklaması yapacağını vurguladı.

Ali Uyanık yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “

“Sevgili Oğuzlarlı Kardeşlerim; 10 yıllık başkanlık dönemimde, gerçekleştirdiğimiz projelerin kıymetini; siyasi görüşlerinden bağımsız, halkımızın tüm kesimlerinin takdir ettiğini duymak ve görmek, benim için büyük bir gurur ve övünç kaynağı olmuştur. Sizlere bunun için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

“HAZIR PROJELERE

SAHİP ÇIKILMADI”

Görev sürem boyunca; onca gayret, çaba ve özverili çalışmalar sonucu, hayata geçirdiğimiz projelere sahip çıkılmamış, belediyemize çok ciddi gelir getiren işletmeler çalıştırılamamış, adeta kaderine terkedilmiştir. Tasarım, plan ve malzemelerini hazırladığımız projelerin akamete uğratılması, ilçemizin günbegün kan kaybetmesi, tüm halkımızı olduğu gibi, beni de çok derinden yaralamıştır.

Geldiğimiz noktada; bu değerlere sahip çıkmak, yeniden ayağa kaldırmak ve bunların üzerine yenilerini koymak hepimizin görevidir. Burada durumun vahametini sizler de gördünüz ve bu görevi birlikte üstlenmek üzere, bana dava arkadaşı olarak birlikte yürümeyi teklif ettiniz. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkürü borç biliyorum.

OĞUZLAR İÇİN TEK TEK

VAATLERİNİ SIRALADI

Ben de, üzerime düşeni yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatan toprakları kutsaldır, kaderine terk edilemez” düsturuyla; susuz kalan topraklarımızı suya kavuşturmak, boş kalan hanelerimizi, sokaklarımızı ve dükkânlarımızı yeniden doldurmak, yaşlılarımızın elinden tutmak, çocuklarımıza ve gençlerimize burada bir gelecek inşa edebilmek için: hiç kimseyi ötekileştirmeden, tüm halkımızı kucaklayarak, ‘Anadolu’dan Bir Yıldız Doğuyor: Adı Oğuzlar’ hedefimize yeniden birlikte yürüyebilmek için; Oğuzlar Belediye Başkanlığı’na, Bağımsız adaylığımı, siz değerli Oğuzlarlı kardeşlerimle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”