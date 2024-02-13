Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, BBP İskilip İlçe Başkanı Hasan Kasa ve BBP Uğurludağ İlçe Başkanı Zekeriyya Aslan, Belediye Başkanı Ali Sülük'ü makamında ziyaret etti.



MHP’den İskilip Belediye Başkanı seçilen Ali Sülük, bilindiği gibi 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi.

Görüşmede Ali Sülük’ün BBP’den aday gösterilmesinin ağırlık kazandığı öğrenildi. Sülük’ün Ankara’da görüşmelerini tamamladıktan sonra adaylık açıklamasını İskilip'te yapacağı da öğrenildi.