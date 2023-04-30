Altınkaya Arena’da yapılan görkemli düğünde, genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı başta olmak üzere, AK Parti’nin milletvekili adayları Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Zeki Gül, İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, çiftin nikâh şahitliklerini yaptılar.

ÇORUM HABER, Süheyla-Ali Evlüce ve Ferdane-Fahrettin Kantar çiftlerini kutlar, Sevgi ile Emin’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)