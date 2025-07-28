Ergin''in cenazesi, Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında düzenlenen hakka yürüme erkanının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ergin'in cenazesine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Belediye Meclis Üyesi Ümit Gökay, İskilip CHP İlçe Başkanı Yusuf Var, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Gökay, Mamak CHP eski İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Çorum Dernek Başkanı Arap Filiz ve Ankara Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK