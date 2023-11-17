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Uzun yıllar Almanya’da yaşayan ve son 1 yıldır da Çorum’da bulunan Ali Ekber Başaran, babasının vefatından 40 gün sonra hayata veda etti.

Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü’nden Sabire ve merhum Sadık Başaran’ın oğlu, Sevgi Başaran’ın eşi, Elif, Betül ve Beste Başaran’ın babaları Ali Ekber Başaran (59) vefat etti.



Evinde kalp krizi geçiren ve fenalaşması sonucu ambulansla Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Ali Ekber Başaran, buradan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, daha sonra ise Elitpark Özel Hastanesi’ne sevk edildi.

Başaran, Elitpark’ta beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Mecitözü – Körücek Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.