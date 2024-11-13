Baktat Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, “Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi’nin tarafıma verilmesini uygun gördüğü Fahri Profesörlük unvanından büyük mutluluk duydum. Fahri Profesör diplomamı takdim eden Özbekistan Spor Bakan Yardımcısı Sayın Shakhrullo Mahmudov ve Taşkent Büyükelçimiz Sayın Olgun Bekar teşekkür eder, Özbekistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Rektörümüze ve tüm öğretim üyeleri ile öğrencilerine başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Baktat Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan’a 2019 yılında Bakü Eurasian Üniversitesi Senatosu tarafından ‘Fahri Doktora’ unvanı verilmişti.

Editör: HABER MERKEZİ