Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uzun yıllar Danimarka'nın Arhus şehrinde yaşayan ve burada pedagoji eğitimi de alan çocuk masalları yazarı Ali Akkaya’nın dördüncü kitabı olan Masalın Gücü’nde Çorum ve bölgesine ait 60’a yakın masal ve anlatıya yer veriliyor.

1955 Çorum doğumlu olan Ali Akkaya, uzun yıllar Danimarka’da yaşadıktan sonra 11 yıldır memleketi Çorum’da oturuyor.

Ali Akkaya’nın Köylerimiz (2 cilt), Anadolu Halk Dansları ve “Oyun ve Çocuk” isimli kitapları bulunuyor.

Akkaya son kitabında toplumların ahlaki boyutuna mercek tutan masalları eğitimsel açıdan ele alıyor.