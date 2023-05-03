Çocukların büyük emek sergileyerek yaptıkları çalışmaları tüm veliler eğlenerek izledi. Şenlikte tiyatro, şiir, müzik, dans gösterileri, yarışmalar, oyunlar yer alırken çocuklar katılımcılardan büyük alkış topladılar. Rehabilitasyon çocukları hem kostümleri, hem de dansları ile şenliğe renk kattılar.

Kurum Müdürü Yelda Koçak Topdal, özel çocukların bu tür etkinliklerde yer almalarının öneminin çok büyük olduğunu söyledi. Çocukların sosyal ve kültürel alanda özgüvenlerinin gelişmesinde böylesi etkinliklerin büyük rol aldığını kaydeden Topdal, bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini hem veliler hem de çocuklar için çok faydalı olacağını dile getirdi.

(Haber Merkezi)