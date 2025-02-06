Olay, Sungurlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir apartmanın bodrum katındaki evde bilginmeyen sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği evde ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS