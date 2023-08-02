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Yaz mevsimi ve sıcaklarının artması dolayısıyla Amasya Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlardan orman yangınlarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

Vatandaşlardan orman yangınlarını önlemeye yönelik yetkililerce yapılan uyarıların dikkate alınması ormanlarda ateş veya duman görmeleri durumunda ücretsiz Orman Yangın Hattı ALO 112’yi arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Alev Avcıları eğitim ve tatbikatlarla formda tutuluyor. Olası orman yangınlarına erken müdahale yapılması için ekipler stratejik noktalara konuşlandırılıyor.

Kargı Orman işletme Müdürlüğü İlk Müdahale ekibinde görevli Alev Avcıları ve teknik personele yönelik İş güvenliği ve yangına müdahale teknikleri üzerine hizmet içi eğitim verildi.

OİM Şube Müdürü Aydın Yağlıoğlu tarafından ilk müdahale ekinin hazırlıkları denetlenerek, araç ve gereçlerinin uygunluğu kontrol edildi.

OYM Şube Müdürü Engin Keleş tarafından orman yangınlarını önleme tedbirlerine yönelik verilen eğitimin teorik bölümünde; yangına müdahale esasları, Orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılacak araç ve gereç kullanımı; ardından; yangın öncesi, yangın esnasında, yangın sonrasında yapılacak tüm iş ve işlemlerin İş güvenliği ve gerekli emniyet tedbirleri alınarak nasıl yerine getirileceği hakkındaki mevcut bilgileri, teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimlerle pekiştirildi.