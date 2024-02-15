Kaza, saat 10.00 sıralarında Çorum-Merzifon karayolu Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Merzifon istikametinde seyir halinde olan Süleyman Çetintaş idaresindeki 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Muharrem İnal yönetimindeki 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile alevlere teslim olan otobüsteki kimlikleri 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de tespit edildi. Kazada otobüste kalan Eyüp Aşık ile kız kardeşi Leyla Aşık Kaplan’ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, Selahattin Erdoğan, Emre Tıraş, Oğuzhan Bul, Süleyman Çetintaş Abdullah Alataş'ın da yaralandığı belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ