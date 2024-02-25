Albayrak Caddesi esnafının giderek kan kaybettiğini söyleyen Çöphüseyinoğlu, caddenin bundan 2-3 yıl önce daha canlı ve hareketli olduğunu belirterek, önlem alınmadığı takdirde esnafın bir bir kepenk indirmek zorunda kalacaklarını ifade etti.



Çöphüseyinoğlu, Albayrak Caddesi üzerinde bulunan Ezgi Çay Evi’nde bölge esnafı ile bir araya geldi. Albayrak Caddesi’nin artık bir çıkmaz sokak olduğunu belirten bölge esnafı, yaklaşık 150 esnafın bulunduğu caddeye bir çözüm bulunamadığı takdirde evlerine ekmek götürmekte zorlanacaklarını dile getirdi. Ekonomik yönden çok sıkıntılı günler yaşadıklarını söyleyen esnaflar, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’ndan Belediye Başkanı seçilmesi halinde ilk olarak bu soruna el atmasını talep ettiler.



Çöphüseyinoğlu ise, esnafın istek ve taleplerini görmeyenlere, seslerini duymayanlara oy verilmemesi gerektiğini belirterek, “Biz Cumhuriyet Halk Partililerin anlayışında halkçı belediyecilik anlayışı var. Biz rant için değil halk için projeler üreteceğiz. Rahat olun. Tüm sorunlarınızın üzerinden gelmek için ben ve ekibim gece-gündüz demeden dersimize çalışıp çözüm üreteceğiz. Çorum’u daha yaşanabilir bir kent, insanları mutlu bir kent yapmak için çok çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Esnaf ziyaretleri sırasında Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç ile de karşılaşan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Anaç ile ayaküstü sohbet ederek kendisine yerel seçimlerde başarı temennisinde bulundu.

Çöphüseyinoğlu’na esnaf ziyaretlerinde ise Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)