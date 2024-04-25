Ziyarette İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya’nın makamına geçen öğrenciler temsili olarak komutan oldu. Öğrencilerin talimatı okul güvenliği kapsamında alınan tedbirlere devam edilmesi oldu. Okulların güvenliği kapsamında da sorumluluk bölgesinde bulunan okulların risk dereceleri göz önünde bulundurularak belli bir plan doğrultusunda asayiş devriyeleriyle okul önleri ve çevrelerinde gerekli faaliyetlerin yapıldı.

Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı hakkında bilgilendirmeler yapılarak geleceğin teminatı olan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlandı.

Editör: Haber Merkezi