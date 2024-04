Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Aşık Mahsuni Şerif Parkı’nda önceki gün gerçekleştirilen Çocuk Şenliği yine büyük ilgi gördü. Yüz boyama etkinlikleri, bayrak ve balon dağıtımı gibi bölümleri bulunan program Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma’nın açılış konuşması ile başladı.

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Öğretmeni Demet Uysal ve öğrencilerinin gösterileri ile devam eden programda Şehit Onur Bakbak İlkokulu Öğretmeni Özgür Akça ve öğrencilerinin renkli gösterisi ile devam etti. Arya Işık Erol ve İdil Deniz Erol isimli öğrencilerin “23 Nisan” şiirleri ile süren programda Şehit Onur Bakbak İlköğretim Okulu Öğretmeni Cem Doğan ve öğrencilerinin gösterilerinden sonra ise Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Öğretmeni Buket Sayar Baskın ile öğrencilerinin dans gösterisi ile devam etti. Program tüm öğrenciler ve katılımcıların müzik eşliğinde halaylar çekip oyunlar oynamaları ile son buldu.



“ÇOCUKLAR NİTELİKLİ EĞİTİM

VE SAĞLIKLI YAŞAM İSTİYOR”

Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı sorunların yarattığı vahim tabloyu değiştirmenin tek yolunun gerçek anlamda halkların egemenliğine dayalı demokratik, laik ve her türlü emperyalist güçten bağımsız, demokratik bir ülke mücadelesinin başarıya ulaşması olduğunu kaydeden Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, konuşmasında tüm çocukların bayramını kutladı.

23 Nisan’ın dünya çocuklarının her yıl kutladığı ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatarak çocukların hayalleri ile bambaşka bir dünya yarattığını vurgulayan Sırma: “23 Nisan; ‘egemenlik ulusundur’ diyerek dünya liderlerine örnek olmuş, çocuklar karşısındaki o mağrur duruş, o boyun büküş, o çocukluğunun yaşayamadığı her gününü küçücük yüreklere emanet etmekte hiçbir beis görmeyiş Mustafa Kemal’in en önemli özelliğidir. Çocuklar, bakmaya doyamadığımız, kıyamadığımız, alın terimiz, geleceğimiz, umudumuz, yarına hazırlayıp yanında yöresinde beklediğimiz, incinmesinden korktuğumuz çocuklar” şeklinde konuştu.



Ülkede yaşayan çocukların erken yaşta büyümek zorunda kalmadan çocukluklarını doyasıya yaşamak, okula aç gitmemek, nitelikli bir eğitim ve sağlıklı bir yaşam istediğini de belirten Eğitim-Sen Şube Başkanı Sırma sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir kaygı yaşamadan özgürce yaşasınlar, sıkıntı çekmeden geleceğe hazırlansınlar diye gözüne baktığımız, hiçbir hain el değmesin diye uğraştığımız çocuklar. Çocuklarımızı karşı karşıya olduğu tüm tehditlere ve saldırılara rağmen, Eğitim-Sen olarak her zaman haklarınızı korumaya, uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar hazırlamak için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyor ve bayramınızı kutluyoruz. Yolunuz aydınlık olsun, yüreğiniz insan sevgisiyle dolsun.”