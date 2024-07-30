Gıda proses teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından biri olan Alapala, başarılarının sonuncusu olarak, 3000’inci SIMILAGO II valsini üretim hattından çıkardı. SIMILAGO II, kompakt ve inovatif tasarımıyla RedDot, Good Design ve Grapas gibi prestijli global tasarım ödüllerine layık görülmüştü. Alapala, bu modeliyle un, irmik, mısır proses ve diğer gıda üretim tesislerinin yüksek kalite ve verimlikte üretim gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

SIMILAGO II, Alapala’nın AR-GE çalışmalarıyla yürüttüğü çalışmaların bir eseri. İnovatif tasarımı ve sahip olduğu teknolojiyle tahıl ve diğer gıda ham madde proseslerinin yüksek kalitede gerçekleştirilmesine olanak tanıyan bu vals, aynı zamanda yüksek işletim süresiyle de ön plana çıkıyor.

Kalın karbon çelikten üretilen sağlam şasisi sayesinde SIMILAGO II, titreşimi minimuma indirerek tesis içerisinde iş güvenliğine de katkı sağlıyor.

Öğütme merdaneleri arasındaki rahat hava sirkülasyonunu sağlayan aerodinamik profil, mekanizmanın aşırı ısınmasını önleyerek uzun süreli üretimin gerçekleşmesine olanak tanıyor. SIMILAGO II’nin özel tasarlanmış tahrik mekanizması, yağlama gerektirmeyen özel profilli, kayış sistemi ile temiz ve sessiz çalışma sağlıyor. EZ Roll Paket Değişim Sistemi ile değişim işlemi, sadece 20 dakika içinde gerçekleştirilebiliyor ve bu da planlı kesinti sürelerinde önemli bir düşüş sağlıyor. İşlem, standart alet takımı ile yapılabiliyor ve kaldırma cihazları gerektirmiyor.

Teknolojinin mükemmel evrimi SIMILAGO II, kullanıcı dostu 7’ LCD dokunmatik ekranıyla kolay kontrol olanağı tanıyor. Ekran sayesinde işletim parametreleri ayarlanabiliyor ve besleme rulosu hızı, huni ürün seviyesi, elektrik motoru amperaj yükü ve anlık güç tüketimi izlenebiliyor. Pnömatik olarak harekete geçirilen sürgülü kapak mekanizması, besleme miktarını besleme boşluğuna göre ayarlayarak rulolara düzgün akış sağlıyor.

Polikarbonat kontrol camı, operatörün besleme durumunu kontrol etmesini sağlıyor. Besleme olukları ve ilgili parçalar sökülmeden dışarıdan kolayca çıkarılabiliyor ve temizlenebiliyor.