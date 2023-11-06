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Haberde, “Modern proses çözümleriyle dünyanın 4 kıtasında ileri teknoloji entegre tesisler kuran Alapala’nın Çorum’da faaliyet gösteren Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (International Association of Operative Millers/IAOM) iş birliğiyle deneyimini tüm dünyayla paylaşıyor.” ifadesi kullanılarak şöyle denildi:

“Hem çalışanlarına hem de müşterilerine modern tahıl proses çözümlerini aktarmak ve profesyonel eğitim imkânı sağlamak amacıyla kurulmuş olan akademi, 4 Eylül 2023’te modern teknolojiyle donatılmış yeni sınıflarında Prof.Dr. Jeff Gwirts’in de eğitmen olarak katıldığı uygulamalı eğitim faaliyetlerine başladı.

Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, gıda proses teknolojileri alanında sadece Türkiye’de değil dünya çapında profesyonellere yönelik eğitim olanağı sunmasının yanı sıra Alapala’nın AR-GE çalışmaları için bir uygulama merkezi olma vizyonu ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor.”